Voi due la dovete finire Grande Fratello Zeudi e Javier ci riscano | gli sguardi sono tutti per loro

Leggi su Caffeinamagazine.it

Subito dopo la fine della puntata deldel 3 marzo, un’interazione traMartinez eDi Palma ha sollevato polemiche tra i telespettatori. Il pallavolista ha lanciato alcune battute alla coinquilina sulle sue preferenze tra uomini e donne, accompagnando le parole con occhiate di complicità nei momenti in cui Helena Prestes non era presente. Questo atteggiamento non è passato inosservato e ha infastidito una parte del pubblico, in particolare i fan della coppia-Helena, noti come gli Helevier.>> “Sto male, portami in confessionale”., Helena distrutta e in lacrime dopo la gitaIn alcuni video che stanno circolando su X, si vede Martinez provocare Di Palma con il sostegno di Giglio. “Ti piacciono più i piedi delle donne o degli uomini? Ti piacciono più le ragazze o i ragazzi?”, ha domandato il 30enne, dando il via a uno scambio di battute eche non ha fatto piacere ai fan della sua relazione con Helena.