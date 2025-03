Lanazione.it - "Vogliamo gestire via Empolese"

Leggi su Lanazione.it

Via, si studia il passaggio di proprietà della strada da Metrocittà al Comune. Lo ha spiegato il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh (nella foto), rispondendo alla interrogazione di Massimo Grassi (Scandicci Civica) sulla velocità eccessiva delle auto in quella strada. "Siamo alla fine di questo iter – ha detto Kashi Zadeh – abbiamo noi fermato questo passaggio nei tempi perché da Metrocittà avremo un aiuto nella riqualificazione di alcuni tratti della strada. Negli interventi (predisposizione della zona 30 ndr) ci sono gli atti condivisi con la cittadinanza nella predisposizione del Pums. L’obiettivo è firmare il documento insieme a questo accordo e fare cominciare i lavori". L’opposizione ha annunciato che vigilerà sui tempi dell’accordo tra le due istituzioni, ritenendo che, oltre ogni attesa, dovesse essere una priorità del Comune eseguire nel più breve tempo possibile il passaggio e mettere in sicurezza la strada.