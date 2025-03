Ilgiorno.it - Vizzolo Predabissi, accusato di aver violentato una ragazza che poi si suicidò: assolto

Leggi su Ilgiorno.it

, 4 marzo 2025 –in primo grado di giudizio perché il fatto non sussiste. L'accusa – nei confronti dell’imputato, un ventottenne – aveva chiesto 7 anni di reclusione per le presunte violenze sessuali ai danni di una20enne, morta suicida dopo essersi lanciata dal quarto piano della stanza del reparto dell'ospedale di, in provincia di Milano, dov'era ricoverata. La sentenza, arrivata in giornata in tribunale a Lodi, dove si è tenuto il processo, ha dichiarato inoltre la perdita di efficacia delle misure cautelari nei confronti del 28enne, uscito dall'aula visibilmente commosso. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni. Le contestazioni Arrivata in ambulanza dopo una lite domestica con il padre, la 20enne era stata ricoverata in uno dei reparti del nosocomio.