Vivian | La Roma sta facendo bene storia di Totti simile alla nostra

-2 ad un match chiave per il proseguo della stagione della, che arriva in un momento decisamente positivo. La rimonta in campionato, fatta di 11 risultati utili consecutivi che hanno rianimato le speranze europee, è un tocca sana per affrontare con il piglio giusto la gara d’andata degli ottavi di Europa League contro l’Athletic Club, in un’Olimpico che dovrà ancora una volta fare da arma in più. Fondamentale infatti presentarsi al San Mames, 7 giorni più tardi, con un vantaggio accumulato, in un ambiente altrettanto caldo.Di fronte un avversario di primo livello, migliore di quello incontrato a settembre nella seconda giornata del maxi girone. Due squadre profondamente cambiate da allora, e a parlare di questo e non solo, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Dani, roccioso centrale di difesa che sta consacrando in questa stagione: “Un 1-1 molto duro all’andata, una partita difficile che abbiamo giocato meglio nella seconda parte, una vera e propria battaglia.