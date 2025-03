Anteprima24.it - Vitulazio, il sindaco Scialdone eletto presidente del ‘Consorzio dei servizi sociali del Medio Volturno’

Tempo di lettura: 2 minutiLa scorsa settimana, con la stipula davanti al notaio, l’ente consortile Consorzio deidelVolturno C09 si è costituito ufficialmente e contestualmente, i dieci Sindaci dell’assemblea hannodell’assemblea Antoniodie viceGiovanni Sarcinelladi Bellona. Alla fascia tricolore vitulatina giungono gli auguri del suo vice Melania Russo. “Attraverso un modello di gestione condiviso, il consorzio mirerà a realizzare importanti, garantendo efficienza e una capacità di risposta moderna e completa all’utenza. Il consorzio si distingue per una visione comune in termini valoriali ed educativi, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. All’amico Antonio, che già nel nostro comune si sta distinguendo per il particolare impegno rivolto alle fasce dei soggetti fragili, rivolgo i miei auguri, certa che saprà anche in quell’ambito distinguersi per impegno e professionalità.