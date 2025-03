Ilfattoquotidiano.it - “Vite al fronte”: Luca Steinmann presenta il suo libro sulle guerre del nostro tempo con Peter Gomez

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Oggi 4 marzo 2025, alle ore 18.30, la libreria Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano ospita lazione di “al“, il nuovodi. Giornalista e scrittore,ha raccontato alcuni dei conflitti più drammatici degli ultimi anni, dai territori occupati in Siria al Donbass, fino al recente scontro tra Israele e Hezbollah in Libano. A dialogare con l’autore sarà.Nel suoripercorre le esperienze vissute direttamente sui fronti di guerra, spesso al fianco di eserciti e combattenti contrapposti. Durante il conflitto in Libano del 2024, ha seguito sia le operazioni israeliane sia quelle di Hezbollah. In Siria ha attraversato le linee nemiche, visitando tanto i territori sotto il controllo di Assad quanto quelli delle fazioni ribelli.