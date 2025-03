Ilrestodelcarlino.it - Visita dei ministri Urso e Pichetto Fratin al Brasimone, Colla: “Ritorno al nucleare? Prima serve sia sicuro”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 4 marzo 2025 – Quale è il significato delladi due, oggi, al? "C'è un punto per noi evidente - afferma Vincenzo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna -. Il(sull’Appennino bolognese, ndr) è un luogo che fa ricerca con Enea, in questi anni con Newcleo sono arrivati 50 tra ingegneri e ricercatori, e c'è stata una rigenerazione del luogo molto importante. La ricerca progressista non va mai fermata. Detto questo la traiettoria delè lunga e deve essere sicura. Nell'immediato abbiamo altri problemi: i costi dell'energia, l'Europa, il tema dell'automotive, le filiere". BOLOGNA CONFERENZA STAMPA E GIRO ILLUSTRATIVO NUOVA CENTRALE NEWCLEO AL CENTRO ENEA DEL. Nella fotoe Ministro Orso Quanto dipenderà la sopravvivenza delle valley emiliano-romagnole dal? "Non lo so dire.