Vincere alla foresta alle penalità per raggiungere i quartieri della Coppa d’Inghilterra

2025-03-04 00:24:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Nottingham Forest ha bloccato una sparatutto a rigore per separare la sfida di Ipswich Town e prenotare un viaggio di quarti di finaleFA Cup per affrontare Brighton.Dopo noveperfette, lo sforzo domato di Jack Taylor, sostituito da Ipswich, è stato salvato facilmente da Matz Sels per iniziare le celebrazioni appassionate dpanchina e d.Dopo i primi 45 minuti, George Hirst ha segnato il suo terzo golstagione per portare avanti Ipswich, dirigendosi in un palo lontano da un angolo.Guarda cosa significa quella vittoria per Nuno Espírito Santo #Emiratesfacup pic.twitter.com/zxsjzbkh4s– Emirates Fa Cup (@emiratesfacup) 3 marzo 2025Lo skipperRyan Yates presto ha pareggiato, incontrando un cross Anthony Elanga nel mezzo con un colpo di testa intelligente.