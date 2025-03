Ilgiorno.it - Villasanta fra miti classici e il vaccino anti Papilloma

“L’8 marzo sempre-2025“. Questo il monito che accompagnerà gli eventi programmati dall’amministrazione diin occasione della Giornata internazionale della donna e oltre. Il programma punta su tre temi: ildedicato a ragazze e ragazzi, la figura mitologica di Clitemnestra, il personaggio di Carla Lonzi. Venerdì alle 21 “Sogni d’acqua“ e “Mai senza una donna“, mostre d’arte a cura del Circolo Amici dell’Arte in via Bestetti 8. Sabato (ore 9-13) campagna di vaccini di Asst BrianzaVirus Umano (HPV), aperta senza appuntamento a ragazze e ragazzi nati dal 1999 2013 in Villa Camperio. Seguirà, alle 16, la conferenza “Sita Camperio, pioniera nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria. Dalla formazione delle infermiere volontarie all’impegno per la Croce Rossa in Italia“, a cura di Ilaria Maria Priscilla Barzaghi, in Sala Mostre di Villa Camperio.