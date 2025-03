Villa Borghese svela i suoi segreti | al via gli Itinerari culturali di Roma Capitale

Leggi su Funweek.it

Un viaggio nel tempo e nella bellezza, alla scoperta di uno dei parchi più iconici di. Prende il via il 7 marzo 2025 il nuovo ciclo di "", percorsi tematici promossi dall'Assessorato alla Cultura di, che accompagneranno cittadini e turisti alla scoperta dei tesori nascosti della città.: da giardino dei Principi a Parco deiniIl primo appuntamento è dedicato a, un'oasi verde nel cuore di, che racchiude secoli di storia e di arte. La visita guidata, intitolata ": da giardino dei Principi a Parco deini", condurrà i partecipanti in una passeggiata tra splendidi edifici, padiglioni, fontane e pittoreschi giardini, ripercorrendo la storia dellae della famiglia. Il percorso si snoderà tra i luoghi più suggestivi del parco,ndo aneddoti e curiosità sulla storia dellae sulle opere d'arte che la adornano.