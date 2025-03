Sport.periodicodaily.com - Viktoria Plzen-Lazio: le probabili formazioni

Gara valida per gli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. I biancocelesti vogliono ipotecare la qualificazione ma guai a sottovalutare un avversario di talento.si giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 21 presso la Doosan Arena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I cechi sono una squadra da non sottovalutare e ricca di talento. Ne sa qualcosa il Ferencvaros eliminato ai playoff con un secco 3-0 al ritorno dopo lo svantaggio di un gol dell’andata. Ad ogni modo per la squadra di Koubek l’aver raggiunto gli ottavi è già un ottimo risultato.I biancocelesti vogliono confermarsi come una delle squadre più in forma del momento. La squadra di Baroni ritorna sul palcoscenico della Europa League nella quale ha ottenuto il primo posto nella fase eliminatoria.