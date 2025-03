Ilfoglio.it - Vignaioli e ristoratori del nord contro il codice della strada di Salvini: "Ci danneggia"

Sarà pure un golosone, il ministro dei Trasporti Matteo. Avrà pure una passione tutta sua per la crapula, per la birra e per la nutella. Ma il nuovopare non emozionie produttori di vino. Soprattutto in Veneto e in Lombardia. Là dove la Lega ha la sua base elettorale più consistente ma dove satanizzare l’alcol, appunto, non è quel che si dice un'idea brillante. Né tantomeno una fine intuizione. E benché nei fatti le nuove norme cambino poco – l’unica novità riguarda l’alcolock: dispositivo che nell’auto rileva la presenza di alcol nell’alito – il modo in cui le norme sono state (o non sono state) comunicate, la persecuzione dell’alticcio, il noto jingle “tolleranza zero”, pare non abbiano troppo giovato a chi il vino lo produce, lo vende, lo beve.