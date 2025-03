Iltempo.it - Vigili scatenati: 25mila multe al mese col "grande fratello" Cerbero

Circaa settimana per sosta vietata e altre infrazioni al codice della strada solo nei primi due mesi del 2025: queste le cifre sciorinate dal Vice Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, durante l'audizione della Commissione capitolina speciale Giubileo 2025, convocata allo scopo di fornire un aggiornamento dell'attività svolta finora. «Siamo sulle 25.000 sanzioni a settimana per la sosta in doppia fila e altre trasgressioni stradali» ha spiegato, precisando poi come, secondo le stime, tali sanzioni stiano addirittura «crescendo sempre di più». Basti pensare che nel 2024, anno record, le sanzioni stradali sono state due milioni. Numeri, questi, che, a vederli così, fanno una certa impressione, specie se ad essi si prova ad affiancare il relativo calcolo economico: andando a spanne e immaginando che tutti i sanzionati paghino la propria sanzione entro i primi cinque giorni – per un ammontare medio di circa 30 euro –, l'incasso per il Comune raggiungerebbe i 750.