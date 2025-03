Ilgiorno.it - Vigevano, soldi facili coi migranti. La coop gonfiava le presenze

(Pavia)Avrebbe fatto figurare un numero di ospiti superiore a quello reale con lo scopo di ottenere maggiori contributi, arrivando a falsificare – secondo l’accusa – i registri mensili delle, apponendo o facendo apporre firme di soggetti che in realtà non erano presenti nei centri. Dovrà rispondere dei reati di truffa, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e omessa dichiarazione Fabio Garavaglia, 57 anni, presidente del Consiglio di amministrazione dellaerativa Faber, una delle più attive sul territorio lomellino nella gestione dell’accoglienza dei. Ieri mattina i militari della Guardia di finanza, su delega della Procura di Pavia, gli hanno notificato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’interdizione dall’attività professionale e hanno provveduto al sequestro di una somma di 66mila euro.