VIDEO/ Maxi sequestro di droga nascosta in una botola, due arresti

Tempo di lettura: < 1 minutoI finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’ausilio di una pattuglia cinofila composta da due militari della Compagnia G. di F. di Capodichino con il cane LYAN, all’esito di un provvedimento di perquisizione edisposto dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno sottoposto arilevanti quantitativi di diverse sostanze stupefacenti, ed in particolare:1 panetto sottovuoto del peso di 330 gr. di cocaina,19 panetti sottovuoto del peso totale di 1950 gr. di hashish,68 gr. di marjuana,2 panetti sottovuoto del peso di 550 gr. di foglie di marjuana e 9 gr. di hashish. Le investigazioni, coordinate da questo Ufficio, consentivano di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un uomo ed una donna, entrambi residenti nel Comune di Aiello, i quali venivano tratti in arresto in quanto detentori dello stupefacente in questione, abilmente occultato in unainterrata oltre che all’interno di un automezzo abbandonato.