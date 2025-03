Anteprima24.it - VIDEO/ L’arte del presepe, la passione per il Benevento e un dolore mai superato: il ricordo di Gerardo Infantino

Tempo di lettura: 2 minutiL’epoca era quella del Covid, esploso da poco. Tutti in casa, tutti con le mascherine, restrizioni e igienizzanti, pile e pile di carta per giustificare le proprie uscite. Per non parlare dei tamponi.In tutto questo periodo si è sviluppato un senso di casa e di ingegno per occupare il tempo nel modo più proficuo possibile. Tra cibo, pizze, sartoria, lavori a maglia, disegno e chi più ne ha più ne metta. C’era anche chi aveva sviluppato e incrementato, dato il periodo,manuale nella creazione dei presepi.Ed è stata questa la molla che ha portato le telecamere di Anteprima24 all’interno della casa dinel dicembre del 2020.Un museo casalingo con creazioni in ogni dove, un’arte innata, un amore incredibile che lo ha portato a ricreare la natività nei luoghi più impensabili: un mollusco, una lanterna, un vecchio televisore, un sottovaso e persino un mezzo panino.