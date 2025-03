Anteprima24.it - VIDEO/ Danza, musica, recitazione: venerdì al Comunale ‘Voci di Donne’ nel ricordo di Kahlo, Murgia, Battaglia e Makeba

Tempo di lettura: 2 minutiVoci di Donne: voce negata, voce donata, voce impressa, voce ritratta, voce scritta. Problematiche che verranno affrontate in scena attraverso le performance di ballerini, attori, cantanti e musicisti, tra cui: Odette Marucci,trice solista presso il Teatro dell’Opera del Cairo, si esibirà in una coreografia – ideata da Alessandro Amoroso – ispirata alla figura di Frida, nota pittrice messicana, compagna dell’artista Diego Rivera che in scena verrà interpretato da Hassan Eltabie, primo ballerino del Teatro del Cairo; Sara Scuderi, ballerina e coordinatrice dell’evento, in scena interpreterà Michela, intellettuale, attivista e scrittrice che con il suo stile diretto e provocatorio ha sempre affrontato temi quali disuguaglianza di genere, ricerca dell’identità e relazione tra individuo e comunità; Maria Chiara Tedesco, ballerina e coreografa, vestirà invece i panni della fotografa Letizia