Zonawrestling.net - VIDEO: Chad Gable ha trovato la chiave per “battere” i luchador?

Leggi su Zonawrestling.net

Ormai da diverse settimaneè alla ricerca di una soluzione per superare i suoi problemi con i luor. Ieri notte durante Raw, ulteriori sviluppi conprotagonista di un cripticoclip. Che abbiafinalmente la soluzione ai suoi problemi? Ecco cosa è successo.Scatola misteriosaDurante Raw è andato in onda un cupoclip con protagonista. Da qualche parte in Messico, ha incontrato un misterioso uomo sperando potesse aiutarlo. L’uomo gli ha spiegato che non può comciò che non conosce e che deve diventare lui stesso un luor. Poi gli ha consegnato una misteriosa scatola il cui contenuto per ora resta ignoto. Forsehala soluzione ai suoi problemi. Qui sotto il.I'm here for whatever this #angle turns into! #WWERAW pic.