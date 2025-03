Laprimapagina.it - Vibo Valentia – Al Concorso Arte S.Valentino, il premio della critica ad Eleonora Laganà

– Grande successo il 22 febbraio aper le opere in mostra, tra tutti spicca l’artistache si è aggiudica il “” al prestigiosoSanorganizzato da Sonia Demurtas e la sua associazione. Per quanto riguarda il dipinto con cuivince, dice Sonia Demurtas; possiamo affermare che “è un’opera straordinaria dove la luce che filtra tra ombra e luce sembra danzare con il vento; sussurri di malinconia richiamano la fuggevole armonia del tempo che scorre. La tematica del vento è alla base interpretativa dell’opera. Le canne in primo piano mosse dal vento conferiscono all’opera una suggestione onirica di una visione immersa in una natura in movimento. L’incedere dell’eterno movimento è il tempo che trasforma in memoria qualsiasi ricordo.