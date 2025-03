Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 20:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio apriamo con un incidente che sia da poco verificato sulla Pontina all'altezza del raccordo verso Roma si sono formate code a partire da Spinaceto ancora difficoltà di circolazione sulla Colombo permangono lunghe code per traffico intenso dal raccordo a via di Acilia verso Ostia Ostiense rallentamenti da raccordo a Vitinia sempre in direzione del Litorale diamo ora uno sguardo ai cantieri sulla A1 Roma-Napoli dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina per lavori di manutenzione delle barriere fonoassorbenti era chiuso lo svincolo di Ferentino in entrata verso Roma in alternativa si potrà utilizzare il casello di anagni-fiuggi è sempre in A1 ma sulla direttrice Firenze-Roma nella stessa fascia oraria Dunque dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina 30 il detto al transito lo svincolo che dalla uno immette sulla diramazione Roma nord per chi proviene da Napoli Ed è diretto verso il raccordo tutti i dettagli sui percorsi alternativi sono disponibili sul nostro sito in chiusura vi ricordiamo che per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovie Roma-Viterbo e Metre potete scaricare la nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google è tutto dariana Croci Astral infomobilità Grazie dell'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve obbligo in vigore fino al 15 di aprile per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio