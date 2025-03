Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 19:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain diminuzione del traffico sul Raccordo Anulare si rallenta in interna tra Nomentana e Prenestina e in esterna tra Laurentina e Tuscolana Resta invariata invece la situazione sulla tratto Urbano della A24 dove si procede ancora a rilento tra Togliatti e il raccordo uscita dalla capitale andiamo sulla-fiumicino permangono rallentamenti tra la Colombo e via della Magliana Verso il raccordo sulla Colombo lunghe code dal raccordo a via di Acilia verso Ostia rallentamenti e code sulla via del mare dal raccordo a Vitinia anche in questo caso verso Ostia è tutto per il momento d'arianna croceata l'infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.