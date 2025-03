Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 19:10

Astral infomobilità Ben ritrovati l'ascolto con Astral infomobilità servizio dellasulla Collatina rimosso l'incidente tra via dell'Acqua Vergine via di Salone rimangono code per traffico nei due sensi di marcia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in interna code per traffico intenso tra Nomentana e Prenestina più avanti rallentamenti tra diramazionesud e Appia in carreggiata esterna si rallenta traFiumicino Ostiense poi code a tratti da Laurentina a Tuscolana sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra Togliatti e il raccordo in direzione di quest'ultimo sullaFiumicino traffico rallentato tra la Colombo via della Magliana Verso il raccordo sulla Colombo permangono le code da raccordo a via di Acilia verso Ostia ancora code anche sulla via del mare dal raccordo a Vitinia sempre in direzione del Litorale infine andiamo sulla Nettunense tra Aprilia Campo di Carne verso Anzio è tutto per il momento d'arianna crociera tra l'infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della