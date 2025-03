Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 18:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla Salaria è stato rimosso l'incidente tra 7 punte di papà le code In entrambe le direzioni sono smaltimento rimosso anche le incidente sulla provinciale 600 Ariana all'altezza di Casale pastore la circone è tornata regolare ci spostiamo sul Raccordo Anulare traffico molto intenso in carreggiata interna permangono rallentamenti tra Cassia Veientana e Salaria poi code tra Bufalotta e La Rustica in esterna si rallenta traFiumicino e Ostiense proseguendo code a tratti tra Laurentina Tuscolana andiamo sulla tratto Urbano della A24 si rallenta da Fiorentina il raccordo in uscita dasullaFiumicino Si procede a rilento tra la Colombo via della Magliana aperto il raccordo infine nel quadrante della capitale permangono code sulla via del mare 3 raccordo Vitinia e sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia il tutto in direzione del Litorale bene a tutto da Arianna Carracci Astral infomobilità grazie della era più tardi un servizio della