Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 17:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora disagi alla circone sulla Salaria per un incidente avvenuto in precedenza ci sono incolonnamenti tra Settebagni e fonte di papà entrambi i sensi di marcia ancora code nelle due direzioni sulla provinciale 600 Ariana anche qui per un precedente incidente avvenuto all'altezza di Casale pastore andiamo ora sul Raccordo Anulare si intensifica il traffico in queste ore in carreggiata interna e rallentamenti tra Cassia Veientana Salaria poi code a tratti tra bufalo te La Rustica in esterna si rallenta traFiumicino Ostiense proseguendo code a tratti tra Laurentina Tuscolana andiamo sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita dalla capitale sullaFiumicino nei pressi del viadotto della Magliana verso l'Eur infine code sulla via del mare 3 raccordo Vitinia e sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia il tutto in direzione del Litorale è tutto per il momento d'aria macrocea vita Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della