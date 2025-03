Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben prima dell'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellain apertura un incidente sulla Salaria che sta provocando incolonnamenti tra Settebagni e fonte di papà in entrambi i sensi di marcia ci spostiamo sulla provinciale 600 Ariana per un incidente avvenuto in precedenza permangono le code all'altezza di Casale pastore nelle due direzioni andiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code per traffico intenso tra Cassia Veientana e Salaria e proseguendo tra Nomentana e La Rustica in esterna code a tratti tra Pontina e Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra fiorentini e il raccordo in uscita dalla capitale Andiamo nella quadrante sud dicode sulla Colombo tra via di Mezzocammino via di Acilia in direzione del Litorale sulla Pontina si procede incolonnati tra via di Pratica e Castelno verso Latina Infine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre scaricate la nuova app Astral infomobilità sugli Store Apple e Google bene Dai Anna Croci Astral infomobilità è tutto Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.