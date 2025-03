Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 15:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità me trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo con un incidente sulla via Ariana che sta provocando con l'altezza di Casale pastore nelle due direzioni andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso trapuntine Tuscolana in interna si rallenta sempre per traffico tra Flaminia Salaria è avanti tra centrale del latte e A24-teramo A proposito della 24 sulla tratto Urbano troviamo rallentamenti e code tra Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo nel quadrante sud della capitale code a tratti sulla Colombo tra via di Mezzocammino via di Acilia in direzione del Litorale infine ci spostiamo sulla Flaminia qui per lavori in corso Ci sono code all'altezza di Morlupo in entrambi i sensi di marcia bene a tutto d'aria l'infomobilità Grazie dell'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere i tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo Obi vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.