Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone regolare sull'intera nello raccordo anulare sulle principali strade dellasegnaliamo delle code in via Nettunense tra Campoleone Monte Giove In entrambe le direzioni e più avanti all'altezza di Pavona anche qui nei due sensi di marcia per i cantieri attivi su via Salaria Sono in corso gli interventi di ripristino del viadotto nei pressi dello svincolo per Amatrice fino al 30 marzo limite di velocità 50 km orari è senso unico alternato prestare attenzione infine ricordiamo che per tutte le informazioni aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica la nuova app infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google è tutto da Sara Spanò e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.