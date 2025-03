Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone regolare sull'interno del raccordo anulare sulle principali strade autostrade dellasegnaliamo delle code per lavori su via Nettunense tra Campoleone Monte Giove In entrambe le direzioni per i lavori in corso su via Cristoforo Colombo fino al 16 marzo nella fascia oraria 10-15 previsti restringimenti di carreggiata tra Piazzale dell'Agricoltura e Viale dell'Oceano Pacifico per sfalcio del Verde sullo spartitraffico Infine per il trasporto pubblico sempre su via Cristoforo Colombo deviate linee bus 766 e 769 per lavori di rifacimento del manto stradale tra via degli Agiati e via di Grotta Perfetta in direzione Ostia è tutto da Sara Spanò e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della