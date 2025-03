Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaAl momento la circone si sta normalizzando sulle principali strade autostrade dellasulla via Pontina si è risolto l'incidente avvenuto in precedenza al momento permangono code residue tra il raccordo e via dell'Oceano Atlantico in direzione del centro Le consolari su via Salaria ancora rallentamenti tra Villa Spada e la tangenziale est in direzione di quest'ultima su via Tiburtina risolto l'incidente in prossimità della rotatoria di di via Casal Bianco in direzione raccordo ora il traffico è scorrevole infine ancora code su via Cristoforo Colombo tra l'infernetto e via di Malafede verso l'Eur è tutto da Sara Spanò e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della