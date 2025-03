Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 09:10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura l'incidente sulla Pontina a gioca' Code tra via di Pratica il raccordo in direzione della capitale andiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna code per un incidente tra Cassia bis e salari e proseguendo code per traffico intenso tra via Casilina Appia passiamo alla carreggiata esterna code a tratti tra via della Pisana e la Cristoforo Colombo sul tratto Urbano della A24 code tra fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro sulle solari si sta in coda sulla via Flaminia sulla via Salaria rispettivamente a partire dal raccordo e a partire da Villa Spada in entrambi i casi fino alla tangenziale est infine code per lavori su via Cristoforo Colombo da lì fino a via di Malafede in direzione dell'EUR è tutto da Sara sta noi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della