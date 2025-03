Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura un incidente su via Pontina provoca code tra via di Pratica di Mare il raccordo in direzione di quest'ultimo restiamo sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra la diramazioneSud via Pietro via Cassia bis e via l'aria in carreggiata esterna Si procede a rilento tra via della Pisana e la via del mare Andiamo sul tratto Urbano della A24 code tra Tor Cervara e la Palmiro Togliatti è più avanti tra fiorentini e la tangenziale adesso in direzione del centro città infine sulle consolari si sta in coda su via Flaminia e su via Salaria rispettivamente a partire dal raccordo e a partire da Villa Spada in entrambi i casi fino alla tangenziale est è tutto da Sara Spanò e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della