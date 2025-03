Lanazione.it - Via Verdi, il maquillage. Pronti i progetti per i nuovi marciapiedi

Una strada per auto e pedoni che strizza l’occhio anche all’arte. Si presenta bella e ambiziosa la nuova veste pensata dagli uffici comunali per la centralissima via, inserita all’interno del celebre Bando delle periferie e ormai vicina all’approvazione del progetto esecutivo. Il punto sul futuro della nuova strada è stato fatto nella commissione Urbanistica presieduta da Augusto Castelli: a illustrare lo stato dell’arte è stato l’assessore all’Urbanistica Moreno Lorenzini, intervenuto insieme al tecnico del Comune Giuseppe Marrani. Suideiè prevista una spesa complessiva di circa 7 milioni di euro. Di queste risorse, due milioni saranno dedicati al completo restyling di via, altrettanti alle strade di Carrara est e i restanti a quelle di Carrara ovest. Sono già stati aggiudicati i lavori per la realizzazione del primo lotto di lavori di Carrara est, mentre per il secondo lotto la gara si sta concludendo in questi giorni.