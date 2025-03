Dailymilan.it - Verso Lecce-Milan, Sérgio Conceição dovrà fare a meno di Mike Maignan. Il motivo

Leggi su Dailymilan.it

In vista della sfida tradisqualificato per una giornataNon c’è pace per ildiè stato squalificato per una giornata per aver, al termine della sfida contro la Lazio nel tunnel che porta agli spogliatoio rivolto un’espressione ingiuriosa al dl direttore di gara, niente trasferta in Puglia per lui.Una nuova tegola per i rossoneri che in un momento davvero difficile dovrannodel capitano. Contro ilin porta ci sarà Marco Sportiello. L’ex Atalanta non gioca dallo scorso 3 dicembre in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo.in emergenzadi. IlLEGGI ANCHE Panchina, Sergio Conceiçao verrà esonerato: uno tra Allegri e De ZerbiCominciano ad essere tante le espulsioni incassate dai giocatori rossoneri in questo campionato.