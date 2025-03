Thesocialpost.it - Verso l’annuncio sulle terre rare: Trump e Zelensky pronti a chiudere l’accordo

L’amministrazionee l’Ucraina sarebbero pronte a firmaresui minerali, un’intesa che era stata rinviata in seguito a un difficile incontro nello Studio Ovale. A riferirlo sono fonti vicine al dossier, secondo le quali il presidenteavrebbe manifestato l’intenzione di annunciaredurante il suo intervento al Congresso previsto per martedì sera.Tre delle fonti interpellate hanno sottolineato che, sebbene il presidente sia determinato a portare avanti l’intesa, il documento non è ancora stato ufficialmente firmato e la situazione potrebbe subire ulteriori sviluppi.in questione rappresenta un passo strategico nelle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina, con implicazioni rilevanti per il settore delle risorse naturali e della sicurezza economica.Le trattative per questa intesa hanno attraversato momenti di tensione e il mancato accordo in passato è stato attribuito a divergenze emerse durante un incontro precedente tra le delegazioni.