Verso il Consiglio europeo, quanto costerà all'Ue difendersi senza gli Usa

Premessa: gli Usa sono un alleato dell’Ue, specifica il portavoce della Commissione europea prima del. Sostanza: serve mobilitare livelli significativi di risorse per assistere “i nostri amici ucraini”, ovvero lo schema seguito da ReArm Europe. Nel mezzo la proposta italiana avanzata da Giorgia Meloni, focalizzata sull’unità euroatlantica, base imprescindibile per i partner Ue, che va letta accanto ai fatti delle ultime ore come la sospensione americana degli aiuti militari a Kyiv, la partita a scacchi sul gasdotto Nord Stream 2 e il derbytra Starmer e Macron, desiderosi – per motivi diversi – di avere un ruolo.Qui BruxellesSe Washington chiude i rubinetti delle armi, Bruxelles continuerà a fornire all’Ucraina un sostegno finanziario “regolare e prevedibile” e nel 2025 “fornirà 30,6 miliardi di euro”.