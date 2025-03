Impresaitaliana.net - Verona, i genitori di Nathan: “Date l’assistenza a nostro figlio autistico altrimenti a che serve la diagnosi precoce?”

dihanno chiesto a tutte le istituzioni competenti, scolastiche e comunali, l’erogazione del servizio di sostegno, poi si sono rivolti all’Associazione Autismo Campania Onlus che ha diffidato il comune di. Lesione del diritto allo studio dovuta alla mancata erogazione del servizio di docenza di sostegno. Questo è il contenuto della diffida ad adempiere che l’avvocato Michele Pascarelli dell’Associazione Autismo Campania Onlus ha inviato al comune di, all’Ufficio Servizi Formativi e dell’Istruzione dell’Ente ed al dirigente Scolastico della Scuola Comunale dell’Infanzia “Dall’Oca Bianca per tutelare i diritti di, un bambino di tre anni e mezzo a cui a maggio dell’anno scorso è stato diagnosticato lo spettrodi livello tre.«Ho iscritto il bambino in questa scuola dell’infanzia comunale a luglio 2024, ci hanno detto che ci davano la maestra etc ma non abbiamo avuto ancora nulla, ci dicono che ci sono le istruzioni aperte ma non è giusto – ha detto la mamma di– ho inviato la mail sia all’assessore comunale del comune di, sia al sindaco della citta, ho parlato con la dirigente dell’asilo ma ancora nulla – e continua – le istituzioni tutelino i diritti di mio, gli diano la maestra di sostegno.