Vernice sul dito di Cattelan prosciolti tre di Ultima Generazione | Sì alla giustizia riparativa

Milano – Tuttigli attivisti del movimento ambientalista “” che nel gennaio del 2023 lanciarono dellalavabile contro l’opera “Love” di Maurizio, conosciuta anche come “il” di piazza Affari. Un’azione per la quale tre ragazzi erano finiti a processo con l’accusa di “imbrattamento di beni culturali”, un reato che la giudice Maria Teresa Guadagnino ha riqualificato nel più lieve “deturpamento di beni mobili”. Anche da qui, la sentenza di “non doversi procedere” emessa, in realtà, principalmente per difetto di querela: il Comune di Milano non ne ha mai presentata una. Tra i testimoni sentiti in aula nel corso del processo, anche il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari che, in qualità di consulente difensivo, aveva spiegato come non vi fosse stato “nessun danno all’opera”.