Napolipiu.com - Ventola: “Napoli superiore, mai vista un’Inter così in difficoltà”

Leggi su Napolipiu.com

: “, maiin”">Nicola, ex attaccante dell’Inter e opinionista, ha commentato-Inter nel podcast Viva el Futbol, elogiando la squadra di Antonio Conte: “Ilandava al triplo dell’Inter, non l’ho maiin. Mi ha sorpreso molto”.ha sottolineato il momento complicato dei nerazzurri: “La squadra non sta bene fisicamente, poi ci sono anche altri fattori come l’aspetto tattico e l’infortunio di Dimarco. Ma il problema principale è la condizione generale”.Infine, ha commentato le parole di Conte nel post-partita: “Quando un allenatore parla, la squadra si carica. I giocatori si sentono motivati, ed è questo l’atteggiamento giusto per affrontare la lotta Scudetto”.L'articolo: “, maiin” proviene da Calcio, notizie supiu.