Internews24.com - Ventola: «L’Inter mi preoccupa, la squadra non sta bene…»

di Redazione: «mi, lanon sta bene.» Le parole dell’ex attaccante nerazzurro dopo il pareggio contro il NapoliIntervenuto a Viva El Futbol, trasmissione su Twitch con Adani e Cassano, anche l’ex attaccante nerazzurro, Nicola, si è espresso cosi sul momento del, dopo il pareggio contro il Napoli in campionato. Ecco le parole dell’ex bomber:LE PAROLE- «Ci sta che, quando perdi tutti gli esterni, tu vada in confusione se giochi sempre in un modo. E’ normale. Non credo che Inzaghi in allenamento provi il 4-4-2 o altro. A me quello che ha impressionato è l’affanno fisico: arrivavano sempre in ritardo, non ho mai vistocosì in difficoltà. Siamo in una fase cruciale della stagione e questo mi. Il Napoli andava tre volte in più del