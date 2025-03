Inter-news.it - Ventola: «Inter, il ‘de Kuip’ si sente! Vai col 3-5-2. Cocchi? Noi con Ferraro»

, ex attaccante dell’, ha parlato alla vigilia di Feyenoord-. Al de Kuip ci ha giocato nel 2002, pareggiando con la Beneamata per 2-2 e uscendo dalla Coppa Uefa in semifinale (dopo lo 0-1 di San Siro). Si esprime sullo stadio, sulle scelte di Inzaghi e sull’ipotetico inserimento del giovane. La suavista su Tuttosport.DE KUIP – Nicolaracconta l’atmosfera del de Kuip in vista di Feyenoord-: «Il fattore campo lo senti, tant’è che anche in questa in stagione hanno comunque recuperato alcuni risultati importanti. Poi secondo me il Feyenoord è la squadra meno forte rimasta in Champions League. Hanno tanti ragazzi giovani, problemi e infortunati. Ma se sono lì un motivo c’è».MODULO – Poisi esprime sull’emergenza in casae avverte sui ragazzi del Feyenoord: «Ho la curiosità del vedere quali saranno le scelte di Inzaghi.