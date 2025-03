Venite in salone Comunicato ufficiale del Grande Fratello Federico e Giglio informano la Casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

del, tocca ainformare la. Nella puntata di ieri sono stati eliminati Maria Teresa e Mattia. La prima ha perso al televoto contro Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Mattia Fumagalli. Successivamente, dopo un televoto flash, anche quest’ultimo è stato eliminato.protagonista è stato Lorenzo, pizzicato sia da Cesara Buonamici che da Beatrice Luzzi.>> “Zeudi, è uscita questa cosa”. Ed è tutta un’altra storia: scoperta choc alQuesta settimana sarà decisiva per molti concorrenti in un clima ormai esasperato in cui i gruppi sono ben definiti e la polemiche all’ordine del giorno, dentro come fuori ladove i vari gruppi di fan si danno battagli anche oltre il consentito., aumenta il budget spesa per la settimanaIntanto ilha mandato un