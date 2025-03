Ilfattoquotidiano.it - “Venite ad aiutarci o faremo la fine degli altri”: 32 migranti naufragati su una piattaforma petrolifera al largo della Tunisia. Il video-appello

“Stiamo male, abbiamo fame e freddo, e ci sono malati. Se potete,admentila”. Con un breve, diffuso dalla Ong Mediterranea Saving Humans, 32hanno lanciato un allarme: donne, uomini e bambini, fa sapere l’Ong, sonosullaMiskar, di proprietàmultinazionale inglese British Gas, che si trova aldelle coste tunisine, nel Mediterraneo centrale.Il viaggio in mare è è partito dalla Libia almeno 5 giorni fa: il gommone su cui viaggiavano i 32 rifugiati, tra uomini donne e bambini, è andato alla deriva, costringendoli a riparare sulla, situata a qualche decine di miglia dal SAR maltese e da Lampedusa.“Una persona risulta già deceduta e molte fra di loro stanno male: non hanno acqua né cibo, sono esposti alle intemperie di un mare in burrasca”, ha fatto sapere ancora l’Ong, specificando i“sono in contatto fin dall’inizio con Alarm Phone che, da giorni, ha informato costantemente le autorità italiane e maltesisituazione”.