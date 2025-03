Ilrestodelcarlino.it - Vende al mercato Hogan false. Imprenditrice 44enne patteggia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aveva messo in vendita delle scarpe griffate, ma il marchio era contraffatto. Nei guai unadi 44 anni, finita nel mirino delle fiamme gialle. Ieri in tribunale a Macerata la donna, Xiaoyan Zhao, cinese, residente a Fermo, hato quattro mesi e venti giorni, convertiti in 1.600 euro di multa, che erano già previsti nelmento. Il fatto che le viene contestato era avvenuto il 7 marzo 2022, nel corso di un controllo alla commerciante, che stavando la sua merce in occasione del consuetodel sabato mattina. Gli accertamenti, eseguiti dai finanzieri della Compagnia di Civitanova, erano poi proseguiti nei locali aziendali. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, la donna, titolare di una ditta individuale di calzature, che opera nell’attività di commercio all’ingrosso di calzature e accessori, sarebbe stata trovata in possesso, per la vendita, di 78 paia di calzature con marchio contraffatto