Velo a scuola leghista Caparini attacca Tironi in Consiglio Regionale a Milano | Supercazzola

“La Lombardia sta subendo una lenta, progressiva quanto subdola islamizzazione senza che chi può e deve faccia qualcosa”. Lo ha dichiarato il presidente della commissione bilancio di Regione Lombardia, Davide, in merito al dibattito in aula sull’interrogazione che chiedeva all’assessore alla formazione, Simona, sul tema delislamico a. “Purtroppo, l’assessore di Forza Italia che dovrebbe garantire che lasvolga un ruolo cruciale promuovendo i valori di libertà, uguaglianza e rispetto dei diritti umani non ha ben chiaro cosa sta accadendo”. “In Lombardia non può e non deve succedere ciò che in modo ignobile accade a Monfalcone, dove le studentesse assistono alla lezione con il volto coperto da burqa e niqab – ha continuato. Dalladell’assessore in risposta alla mia richiesta di provvedimenti è evidente che siamo completamente passivi, inermi e impreparati.