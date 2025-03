Secoloditalia.it - Vauro prega “laicamente” per papa Francesco: “È più comunista di Elly Schlein”

Leggi su Secoloditalia.it

, udite udite, può contare sulle suppliche inaspettate di un ateo incallito comeSenesi. Il vignettista che più rosso non si può dopo il ricovero al Gemelli ha dedicato sui social un post al Pontefice per il quale, dice intervistato da la Stampa, nutre una stima illimitata, questione di empatia.: prego per, è piùdi“Non so se Dio prenderà in considerazione la preghiera di un ateomaha chiesto dire per lui e io lo farò”. Tanto trasporto del campione di satira rancorosa e ideologica che sconfina nell’insulto è presto spiegato. Bergoglio (le cui condizioni sono peggiorate dopo due crisi polmonari) è piùdi. “Fra me e ilnon lo so, ma so che sicuramenteè la menodi tutti noi“.