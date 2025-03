Unlimitednews.it - Vasco Rossi, il 7 marzo esce “Vasco Live Milano San Siro”

(ITALPRESS) –Stadio San: 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20 giugno 2024. 7 concerti già passati alla Storia, 7 volte San, la più lunga residency alla scala del rock, 400.000 i biglietti venduti. “SAN” è la testimonianza visiva e musicale dell’impresa record compiuta dal Komandante e uscirà venerdì 7sulle piattaforme digitali e in formato fisico.Venticinque canzoni più un Medley per circa due ore e mezza di show che volano via tra un tiro bestiale e ballad come “Jenny” e “Sally” à senti che bel rumore. per la prima voltaanche “Gli Sbagli Che Fai”, l’ultimo singolo di, tratto dalla colonna sonora della serie “Il Supervissuto”. La set list è una delle più sorprendenti e inaspettate degli anni recenti. Un concerto “duro e puro”, che esplora “gli estremi” della poetica e del sound: da un lato le canzoni più rock, con i testi legati al sociale; dall’altro le ballate, struggenti e senza tempo.