Liberoquotidiano.it - Varese, frode su Superbonus: quattro indagati da GdF

Leggi su Liberoquotidiano.it

Unafiscale in materia di110% è stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di, che hanno sottoposto a sequestro beni e disponibilità finanziarie per oltre 240mila euro.gli, due amministratori di una società edile e due tecnici. I finanzieri della compagnia di Luino hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, coordinate dalla Procura di, l'impresa edile con sede ad Induno Olona avrebbe posto in essere unasull'esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili di soggetti privati nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, con accesso ai benefici fiscali previsti dalin realtà mai eseguiti o eseguiti solo parzialmente. Inoltre gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno evidenziato che i lavori, solo cartolarmente, iniziavano prima delle previste autorizzazioni di legge.