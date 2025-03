Vannacci, Forza Italia e le auto a benzina. Lui li accusa, loro gli danno del bugiardo a caratteri cubitali

Leggi su Open.online

» a, e rossi, su un post Instagram. Pera essere, appunto, «» è Robertoto dai forzisti di aver diffuso una fake news sullaposizione in merito allo stop dellee diesel. «Non abbiamo mai votato a favore», si legge nel post. «mente sapendo di mentire. Ignoranza o malafede? Ma concasca male: noi, a differenza sua, siamo sempre stati coerenti nella difesa delle imprese». In mattinata, l’europarlamentare della Lega aveva infatti pubblicato un post dove metteva a confronto quelle che, secondo lui, sarebbero state le diverse posizioni diin merito allo stop allemobili a. Per il generale, il partito fondato da Silvio Berlusconi avrebbe cambiato idea nel tempo: nel 2022 si sarebbe detto a favore, nel 2025 avrebbe invece votato per la revoca del blocco.