Vanessa Gravina chi è l’ex marito Domenico Pimpinella | Il divorzio è stato doloroso

è il direttore dell’Enpam ed èper oltre 10 anni al fianco della celebre attrice italianasposato con la celebre attrice italiana(all’indomani della rottura tra l’attrice e il collega attore Edoardo Siravo). Nel 2015 il manager e l’attrice sono convolati a nozze in una chiesa sconsacrata di Roma e nel 2020, dopo 5 anni di matrimonio e 10 d’amore, i due hanno deciso di separarsi.ha detto addio aldopo lunghi anni di intenso amore. Nonostante la separazione, la coppia non si è mai realmente divisa ed ha sempre cercato di rimanere vicina, come aveva rivelato l’attrice in un’intervista: “È una presenza non distante nonostante quello che abbiamo attraversato. So che c’è e lui sa che io ci sono per lui.