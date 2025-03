Van Persie in conferenza | Sarà una grande sfida Uno che toglierei all’Inter? Anche un paio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Alla vigilia delladi Champions League contro l’Inter, il nuovo tecnico del Feyenoord, Robin Van, ha parlato instampa del suo atteso debutto europeo sulla panchina del club biancorosso. L’ex attaccante olandese si è mostrato entusiasta e determinato, consapevole delle difficoltà che la sua squadra dovrà affrontare contro un avversario di alto livello.L’emozione del debutto in ChampionsVanha raccontato come abbia vissuto da spettatore le precedenti partite del Feyenoord in Champions League, ricordando con entusiasmo il gol segnato in trasferta contro il Milan. Ora, però, è il momento di un’esperienza nuova: “Ospitare il Bayern Monaco in casa, per esempio, è parte della magia di De Kuip. Domani proverò questa esperienza per la prima volta da allenatore. I miei giocatori sono in buona forma e sono pronto a questacon positività”.